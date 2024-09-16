Карантин из-за американской белой бабочки ввели в двух районах Кубани

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора во время мониторинга выявили очаги распространения карантинного объекта — американской белой бабочки.

Карантинных насекомых обнаружили в Варениковском сельском поселении Крымского района и Курчанском сельском поселении Темрюкского района.

Для недопущения распространения насекомого установили карантинные зоны в пределах двух поселений на общей площади 2 тыс. 802 га, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле вводили карантин из-за белой бабочки в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района.