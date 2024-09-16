Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Карантин из-за американской белой бабочки ввели в двух районах Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/karantin-iz-za-beloj-babochki-vveli-na-territorii-dvuh-rajonov-kubani
Карантин из-за американской белой бабочки ввели в двух районах Кубани
Фото t.me/rsn_yug

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора во время мониторинга выявили очаги распространения карантинного объекта — американской белой бабочки.

Карантинных насекомых обнаружили в Варениковском сельском поселении Крымского района и Курчанском сельском поселении Темрюкского района.

Для недопущения распространения насекомого установили карантинные зоны в пределах двух поселений на общей площади 2 тыс. 802 га, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле вводили карантин из-за белой бабочки в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях