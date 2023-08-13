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Капремонт в Крымской ЦРБ завершат с опережением сроков

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kapremont-v-krymskoj-tsrb-zavershat-s-operezheniem-srokov
Капремонт в Крымской ЦРБ завершат с опережением сроков
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Крымской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт отделения переливания крови, площадь которого составляет более 125 кв. метров.

Строители уже завершили внутренние и фасадные работы, провели сети пожарной безопасности и электроснабжения и уже начали укладывать плитку. Капремонт в Крымской ЦРБ планируют завершить с опережением графика — в октябре. Изначально работы планировали завершить в декабре этого года.

Кроме того, капитальный ремонт продолжается и в Нижнебаканской амбулатории. Там выполнили демонтаж, заменили кровлю, установили электропроводку и отремонтировали дверные проемы.

На ремонт медучреждений Крымского района выделили почти 29 млн рублей. Всего в текущем году на Кубани капитальной отремонтируют более поликлиник и больниц. На эти цели из регионального бюджета выделили 14,5 млрд рублей. Работы ведут в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: центральной районной больнице в Курганинске передали три новых автомобиля. Машины для оказания помощи закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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