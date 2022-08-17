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Капитан ВК «Динамо-СШОР» Ирина Щербань: в этом году мы сможем достичь высоких мест

Спорт
17.08.2022 14:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/kapitan-vk-dinamo-sshor-irina-shherban-v-etom-godu-my-smozhem-dostich-vysokih-mest
Видео канала «Кубань 24»

В Белореченске молодежный состав волейбольного «Динамо» начинает новую главу подготовки к предстоящему сезону. Девушки всего пару дней провели в Краснодаре после того, как вернулись со сборов в «Волей Граде».

В Анапе команда провела большую работу. В составе коллектива, который теперь называется «Динамо-СШОР», семь новичков. Самая опытная — капитан и бронзовый призер Кубка молодежной лиги Ирина Щербань.

«Как капитан хочу, чтобы мы в этом году были в лидерах, на высоких местах. Я считаю, что мы это можем сделать. У нас много новеньких, которых мы сейчас учим. Я помогаю всем, стараюсь помочь. Сейчас много новеньких во всех командах, поэтому, я думаю, мы будем играть на уровне. И, надеюсь, у нас будут хорошие результаты», — сообщила капитан ВК «Динамо-СШОР» Ирина Щербань.

У подопечных Татьяны Боговской есть больше месяца для подготовки к сезону. Он стартует для них 24 сентября в Калининграде. Сначала пройдет предварительный раунд Кубка молодежной лиги. Во второй половине октября начнется первенство, а туры в Краснодаре состоятся в ноябре этого года и апреле следующего.

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Автор:
Максим Герасин
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