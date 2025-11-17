Капитан ФК «Краснодар» Сперцян забил гол за Армению, проигравшую Португалии 9:1

Заключительный матч отборочного тура чемпионата мира по футболу 2026 между сборными командами Армении и Португалии прошел 16 ноября в Порту.

В матче обе национальные команды боролись за выход на чемпионат. В ходе игры португальцы оформили два хет-трика в ворота противников и забили еще три мяча. Единственный гол в их ворота забил полузащитник национальной команды Армении, капитан ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян.

Игра завершилась со счетом 9:1. Португалия получила путевку на ЧМ-26. Примечательно, что хозяева поля провели матч без своего капитана и нападающего — Криштиану Роналду, который получил красную карточку в предыдущем матче сборной.

Читайте также: сборная Россия уступила Чили в товарищеском матче, прервав беспроигрышную серию. Игра между национальными командами прошла вечером 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Матч завершился со счетом 0:2 в пользу чилийцев. Этим матчем сборная России прервала беспроигрышную серию из 22 матчей. Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года в выездном матче с командой Хорватии.

