Капитан ФК «Краснодар» Сафонов: команде еще рано задумываться о чемпионстве
Спорт
04.09.2022 13:31
Голкипер «быков» Матвей Сафонов после победного мачта с «Сочи» заявил, что команде еще рано задумываться о победе в нынешнем чемпионате.
«Нам неправильно задумываться о чемпионстве. Пока мысли только о следующей игре. Нам тяжело даются эти матчи. Они отнимают много эмоций. Важна химия, которая есть в команде. И чтобы все было в порядке и дальше, важно не думать о чемпионстве», — сказал вратарь.
Сафонов отметил, что даже первая осечка или неудача «может опустить боевой дух команды».
«Поэтому мы думаем только о следующем матче», – цитирует футболиста Metaratings.ru.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 3 сентября на домашнем поле обыграл «Сочи» со счетом 2:1. После восьми матчей «быки» занимают второе место в турнирной таблице. Команда набрала 17 очков, столько же у лидера таблицы — «Зенита».
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