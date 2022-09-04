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Капитан ФК «Краснодар» Сафонов: команде еще рано задумываться о чемпионстве

Спорт
04.09.2022 13:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/kapitan-fk-krasnodar-safonov-komande-eshhe-rano-zadumyvatsya-o-chempionstve
Капитан ФК «Краснодар» Сафонов: команде еще рано задумываться о чемпионстве
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Голкипер «быков» Матвей Сафонов после победного мачта с «Сочи» заявил, что команде еще рано задумываться о победе в нынешнем чемпионате.

«Нам неправильно задумываться о чемпионстве. Пока мысли только о следующей игре. Нам тяжело даются эти матчи. Они отнимают много эмоций. Важна химия, которая есть в команде. И чтобы все было в порядке и дальше, важно не думать о чемпионстве», — сказал вратарь.

Сафонов отметил, что даже первая осечка или неудача «может опустить боевой дух команды».

«Поэтому мы думаем только о следующем матче», – цитирует футболиста Metaratings.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 3 сентября на домашнем поле обыграл «Сочи» со счетом 2:1. После восьми матчей «быки» занимают второе место в турнирной таблице. Команда набрала 17 очков, столько же у лидера таблицы — «Зенита».

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