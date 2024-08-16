Капитальный ремонт дамбы вдоль реки Уруп проводят в Отрадненском районе

В Краснодарском крае перед началом осени проводят водохозяйственные работы. Это нужно для того, чтобы снизить последствия непогоды после сильных дождей.

Например, в станице Отрадной сейчас идет капремонт дамбы вдоль реки Уруп. Подрядчик уже приступил к завершающему этапу: рабочие подготовили 800 метров отводного русла и приступили к установке железобетонных конструкций дамбы.

«Восстанавливаемый участок — 500 метров. На него запроектировано более 1 тыс. 800 куб м бетона. Когда мы все сделаем, то укрепим бетонную конструкцию негабаритным камнем», — рассказывает начальник строительного участка «Габион» Алексей Парховенко.

Все работы на участке планируют завершить до конца года. На эти цели из краевого бюджета выделили порядка 93 млн рублей.

«На протяжении нескольких лет в станице Отрадной существовала проблема капитального ремонта дамбы по улице Урупской. И в паводковый период, в период поднятия воды была угроза разрушения дамбы, потопления жилых помещений и социальных учреждений восточной части станицы», — делится заместитель главы Отрадненского сельского поселения Максим Коробкин.

Если бы дамба разрушилась, последствия могли быть непоправимыми: вода могла залить часть населенного пункта, пострадали бы минимум 1,5 тыс. местных жителей. Чтобы этого не допустить, власти муниципалитета приняли решение о капитальном ремонте.

Подобные работы сейчас проводят также в Лабинском, Мостовском и в других районах Кубани.

«В регионе всегда особое внимание уделяют расчистке русел рек. В этом году водоемы облагораживают в Сочи, Горячем Ключе и Туапсинском районе. Цель подобных мероприятий — защита от засорения, загрязнения и заиления, избежание подтопления и паводков», — объясняет корреспондент «Кубань 24» Мария Яцук.

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