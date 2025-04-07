Каневская ЦРБ передала пять автомобилей бойцам СВО

Каневская центральная районная больница передала на фронт пять автомобилей: четыре УАЗа и одну «Ниву», которые ранее медучреждение использовало для перевозки пациентов.

Переданные автомобили имеют повышенную проходимость.

«Машины нам всегда нужны. Они будут доставлять боеприпасы и провизию передовым подразделениям», — сказал участник СВО.

«Мы со своей стороны машины поставили на ход, провели ремонт, где было необходимо — поменяли запчасти. Это не разовая акция. Мы также будем взаимодействовать, помогать», — отметил главврач Каневской ЦРБ Павел Исаев.

Главврач отметил, что помогать бойцам, которые рискуют своей жизнью, защищая Родину — долг каждого.

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Так, в Рубановку доставили бытовую химию, средства личной гигиены, продукты и сладости, витамины, лекарства, одежду и обувь. Семьям с маленькими детьми также доставили подгузники, бутылочки, детские смеси и каши.

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