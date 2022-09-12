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Кандидат юридических наук Руслан Асланян назвал явку на выборах депутатов ЗСК «убедительной»

Политика
12.09.2022 14:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/kandidat-yuridicheskih-nauk-ruslan-aslanyan-nazval-yavku-na-vyborah-deputatov-zsk-ubeditelnoj
Кандидат юридических наук Руслан Асланян назвал явку на выборах депутатов ЗСК «убедительной»
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Итоги завершившейся в Краснодарском крае избирательной кампании прокомментировал член Общественной палаты Краснодарского края Руслан Асланян.

По словам эксперта, явка на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края более чем убедительная. На протяжении трех дней она распределялась равномерною.

«Это говорит о сложившейся избирательной культуре, связанной с одобрением трехдневного формата голосования. В целом, результат налицо. Предвыборная кампания был конкурентной. А как известно, в конкуренции рождается качество, поэтому новый состав ЗСК в своей работе будет опираться на этот девиз. Победители по одномандатным округам — это выбор избирателя», — сообщил доцент кафедры уголовного права и криминологии Кубанского государственного университета Руслан Асланян

Он добавил, что одномандатники всегда находятся в более плотном взаимодействии с избирателями, поэтому итоги выборов — логичное следствие предвыборной кампании кандидатов.

«Кто как работал — такой и результат», — заключил эксперт.

Читайте также: выборы на Кубани прошли легитимно и на высоком уровне.

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