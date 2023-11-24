Канатную дорогу закрыли из-за сильного ветра на горнолыжном курорте в Сочи

Работа канатной дороги временно остановлена на горнолыжном курорте «Красная Поляна» из-за усиления ветра.

«Канатная дорога «Вершина» временно закрыта. Как только будут условия для безопасной работы, канатная дорога будет открыта», — сообщает пресс-служба Курорта Красная поляна в Telegram.

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» не сообщал о закрытии фуникулеров из-за ухудшения погоды.

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