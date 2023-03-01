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Канатную дорогу в нацпарке Сочи закрыли до 6 марта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kanatnuyu-dorogu-v-natsparke-sochi-zakryli-do-6-marta
Канатную дорогу в нацпарке Сочи закрыли до 6 марта
Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Подвесную пассажирскую канатную дорогу парка Дендрарий закрыли с 1 марта для проведения профилактических работ.

В привычном режиме канатная дорога начнет работать с 6 марта, сообщает пресс-служба нацпарка Сочи.

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