Канатную дорогу в нацпарке Сочи закрыли до 6 марта

Подвесную пассажирскую канатную дорогу парка Дендрарий закрыли с 1 марта для проведения профилактических работ.

В привычном режиме канатная дорога начнет работать с 6 марта, сообщает пресс-служба нацпарка Сочи.

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