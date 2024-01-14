Канатную дорогу на курорте «Роза Хутор» закрыли из-за нарушений правил райдерами

Днем 14 января около 14:15 работу канатной дороги «Крокус» на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи приостановили.

Причиной стали массовые нарушения со стороны катающихся — они выезжали в лавиноопасные зоны.

«Настоятельно рекомендуем соблюдать правила курорта и не выезжать за пределы маркированных трасс»», — говорится в сообщении горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Отдыхающие отреагировали на запрет по-разному:

— Почему из-за райдеров вы лишаете возможности кататься всех? Других вариантов нет?

— «Спасибо» нарушителям… Хотят ломать головы, может, в другое место поедете тогда?

— Лучше уж пусть «Крокус» остановят, чем потом искать модных инстарайдеров…

В пресс-службе «Роза Хутор» на недовольные комментарии туристов ответили, что безопасность катания — основной приоритет курорта.

Сейчас в горах Краснодарского края и Адыгеи сохраняется предупреждение о лавинной опасности выше 1 тыс. м.

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