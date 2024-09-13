Каналы контрабанды «лирики» из Китая перекрыли в Новороссийске

Канал контрабанды прегабалина в посылках пресекли сотрудники Новороссийской и Центральной почтовой таможен.

Таможенники в ходе розыска установили, что с апреля по июль в Новороссийске группа лиц незаконно перемещала сильнодействующие вещества через таможенную границу Евразийского экономического союза. Приобретенное планировали реализовать через закладки.

«Злоумышленники были задержаны после получения 4 посылок с капсулами общим весом 6 кг. Согласно заключению эксперта в образцах изъятого товара обнаружено сильнодействующее вещество — прегабалин», — сообщила и.о. пресс-секретаря Новороссийской таможни Юлия Захарова.

В ходе расследования преступники признались, что получали подобные посылки и раньше. У них в домах дополнительно обнаружили и изъяли 248,56 г прегабалина.

Возбудили уголовные дела о контрабанде сильнодействующих веществ. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Новороссийской таможни.

Читайте также: гость из Узбекистана пытался провезти почти 46 кг насвая через таможню в Сочи.