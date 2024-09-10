Гость из Узбекистана пытался провезти почти 46 кг насвая через таможню в Сочи

Автомобиль Chevrolet, направлявшийся в Абхазию, задержали 10 сентября на таможенном посту в Адлере.

Водитель перед прохождением таможенного контроля пассажирскую декларацию не подавал. На вопрос о товарах, которые подлежат декларированию, он ответил отрицательно. Однако мужчина вел себя нервно, что вызвало подозрение у сотрудников поста.

Машину отправили на осмотр, в результате сканирования в запасном колесе машины выявили темную зону, в которой водитель мог незаконно перевозить товар.

«В полости запасного колеса в багажнике машины были спрятаны пакеты с табачной смесью. После демонтажа колеса из него извлекли почти 20 кг вещества», — пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков.

Пакеты с аналогичным веществом также нашли в салоне автомобиля под водительским и пассажирским сидениями, на заднем сидении — в рюкзаке и в рукаве куртки.

Водитель, 35-летний гражданин Узбекистана, пояснил, что насвай вез по просьбе своих знакомых, которые живут в Абхазии, а о таможенных правилах не знал.

Товар изъяли и направили на экспертизу — вещество в пакетах в виде шариков черного цвета оказалось насваем, общий вес — 45,7 кг. В отношении мужчины возбудили два дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по Сочи.

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