Канализационные трубы загорелись на стройке в станице Елизаветинской

Пожар произошел вечером 19 апреля в районе улицы Давыдова на территории строящегося жилого комплекса в станице Елизаветинской.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как из строящегося дома к небу поднимается густой дым.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 18:42. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелись пластиковые изделия бытового назначения — канализационные трубы.

В 19:05 возгорание локализовали, в 19:09 ликвидировали открытое горение. На месте работают 4 человека и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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