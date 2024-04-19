Гараж с баней сгорели на одном из подворий Краснодарского края

Сообщение о возгорании на территории частного дома на улице Красной в станице Старощербиновская поступило в МЧС 18 апреля в 19:42.

Пожарные подразделения в 19:46 прибыли на место и установили, что горят двухэтажный гараж и баня. В 19:48 пожар локализовали, в 20:50 — полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 180 кв. м. Во время пожара никто не пострадал.

На месте работали 11 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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