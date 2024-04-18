Девять человек остались без жилья из-за пожара в станице под Горячим Ключом

Пожар произошел днем 18 апреля в одном из частных домов на улице Псекупской в станице Саратовской. Огонь охватил 3 частных дома,

По словам мэра Горячего Ключа Сергея Белопольского, один дом выгорел полностью, второй дом для жилья непригоден.

«Пострадавших в общей сложности четверо взрослых, в том числе одна беременная женщина, и пятеро детей. Сейчас они находятся у родных и близких. Собрал экстренное совещание. Поручил оказать максимальную помощь: оперативно осуществить все возможные выплаты, приобрести одежду, обувь и школьные принадлежности для детей, закупить необходимые продукты питания, в кратчайшие сроки восстановить документы», — написал Сергей Белопольский в своем Telegram-канале.

Глава города поблагодарил предпринимателей, которые выразили готовность оказать помощь погорельцам.

По данным МЧС, пожар полностью ликвидировали в 15:25 на площади 400 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 61 человек и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании трех домов в Саратовской поступило в МЧС 18 апреля в 11:57. Пожарные приехали на место и установили, что загорелись частные дома и хозпостройки. В 13:49 пожар локализовали на площади 400 кв. м. Эвакуировали 7 человек.