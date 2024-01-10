Камо Айрапетян: сегодня нужно сплотиться и показать наше единство

Председатель общественной организации «Союз армян России» Краснодарского края Камо Айрапетян поддержал Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ.

Камо Айрапетян подчеркнул, что за то время, пока Россией руководил Владимир Путин, страна значительно преобразилась в лучшую сторону.

«Мы знаем, какая была Россия 25 лет тому назад, и какая стала на сегодняшний день. У нас сильная страна, процветающая. Я знаю, что очень много врагов, которые не хотят Россию видеть сильной, и сегодня как раз время нам сплотиться и показать наше единство, что мы именно вместе, мы рядом, возле нашего президента», — сказал Айрапетян.

Сбор подписей в поддержку Путина на Кубани проходит в крупных торговых центрах Краснодара, Анапы, Армавира, Геленджика, Сочи, Новороссийска, Лабинска, Крымска, Кропоткина и Кореновска. Также оставить подпись можно в региональном отделении ОНФ в Краснодаре. Сбор подписей продлится до 31 января.

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