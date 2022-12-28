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Камни со скалы обрушились на трассу в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kamni-so-skaly-obrushilis-na-trassu-v-tuapsinskom-rajone
Камни со скалы обрушились на трассу в Туапсинском районе
Фото t.me/tuapse_com/

Днем 28 декабря из-за обильных осадков на 140 км автодороги Майкоп — Туапсе около поселка Пригородного сошел оползень.

«Движение затруднено, автомобили движутся по одной полосе. Дорожные службы устраняют последствия оползня», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас движение транспорта на этом участке трассы регулируют сотрудники Госавтоинспекции.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что в результате оползня произошел обвал камней на проезжую часть. Прибывшие на место сотрудники муниципальных служб очистили от них дорогу. Задержки движения транспорта не зафиксировали.

Читайте также: для предотвращения оползней в Красной Поляне высадили 17 тыс. саженцев черной ольхи. Саженцы высадили на территории полосы отвода дороги «Мзымта» вдоль горной реки. Там отсутствует растительность, а почва подвержена смывам.

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