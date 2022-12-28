Камни со скалы обрушились на трассу в Туапсинском районе
Днем 28 декабря из-за обильных осадков на 140 км автодороги Майкоп — Туапсе около поселка Пригородного сошел оползень.
«Движение затруднено, автомобили движутся по одной полосе. Дорожные службы устраняют последствия оползня», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
Сейчас движение транспорта на этом участке трассы регулируют сотрудники Госавтоинспекции.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что в результате оползня произошел обвал камней на проезжую часть. Прибывшие на место сотрудники муниципальных служб очистили от них дорогу. Задержки движения транспорта не зафиксировали.
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