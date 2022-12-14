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Для предотвращения оползней в Красной Поляне высадили 17 тыс. саженцев черной ольхи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-predotvrashheniya-opolznej-v-krasnoj-polyane-vysadili-17-tys-sazhentsev-chernoj-olhi
Для предотвращения оползней в Красной Поляне высадили 17 тыс. саженцев черной ольхи
Фото пресс-службы курорта "Роза Хутор"

Саженцы высадили на территории полосы отвода дороги «Мзымта» вдоль горной реки. Там отсутствует растительность, а почва подвержена смывам.

Работы по высадке саженцев ольхи черной начали осенью и продолжали более месяца. Молодые деревья высадили на площади около 3 га.

Эрозия почвы характерна для Красной Поляны из-за большого количества осадков и значительного угла наклона гор. Высадку деревьев на склонах гор в Красной Поляне проводят уже третий год подряд. Ольха черная показала свою эффективность на фоне граба и ивы.

«Ольха черная — это аборигенный вид растений. Она замечательно растет в тяжелых суглинистых почвах, которые характерны для значительных площадей Сочинского Причерноморья. По нашим наблюдениям приживаемость ольхи черной составляет практически 90%», — рассказал глава экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Саженцы черной ольхи закупили в специализированном питомнике. Высадку деревьев для предотвращения оползней и эрозии почв в Красной Поляне планируют продолжить и в следующем году, сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

Читайте также: оползень сошел на дорогу из-за обильных осадков в Сочи 14 декабря.

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