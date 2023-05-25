Камни летели во все стороны: в Анапе ищут участников массовой драки возле кафе

По данным соцсетей, драка произошла утром 25 мая на улице Ленина возле кафе «Космос».

По словам очевидцев, в потасовке участвовали около 10 человек. Они бросали друг в друга камни и доски.

«Было побоище, человек 8 махались с палками, досками и кидались огромными булыжниками… Камни летели во все стороны», — сообщил очевидец в местном паблике.

«По фактам, изложенным в публикации о драке возле кафе в городе-курорте, ОМВД России по Анапе проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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