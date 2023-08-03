Камеры стали еще умнее: нейросеть поможет штрафовать мотоциклистов за езду без шлема в России

Видеокамеры научили фиксировать отсутствие шлема как у водителей мотоциклов, так и у их пассажиров. Штраф за это нарушение — 1 тыс. рублей.

В качестве эксперимента первыми такие штрафы на основании данных с уличных камер начнут выписывать в Москве. В случае положительных отзывов специалистов этот опыт распространят на другие регионы России.

Нейросеть смогли научить определять шлемы различной формы и конструкции, а также отличать их от головных уборов и любых типов причесок, рассказали в Центре организации дорожного движения столицы. Для определения мотоциклистов-нарушителей используют порядка 500 видеокамер, установленных на улицах Москвы.

Отмечается, что каждый материал с камер пройдет двойную проверку — как в самом ЦОДД, так и в Госавтоинспекции. При несогласии мотоциклиста с вынесенным ему наказанием он сможет обжаловать штраф в ГИБДД, в том числе через сервис «Госуслуги», сообщает Autonews.

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