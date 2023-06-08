КамАЗ врезался в попутный трактор на трассе между Краснодаром и Горячим Ключом

Авария произошла 8 июня около 17:00 на 1351-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в Адыгее.

По предварительным данным, 51-летний житель Краснодарского края ехал за рулем КамАЗа, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с едущим в попутном направлении трактором, которым управлял 26-летний водитель.

От удара трактор съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП водитель трактора получил различные травмы, его госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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