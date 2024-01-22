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КамАЗ протаранил «Танк» на встречке в Новороссийске, есть погибший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kamaz-protaranil-tank-na-vstrechke-v-novorossijske-est-pogibshij
КамАЗ протаранил «Танк» на встречке в Новороссийске, есть погибший
Фото Госавтоинспекции Кубани

Авария со смертельным исходом произошла 22 января около 18:00 на улице Мефодиевской около дома № 126.

Предварительно, водитель автомобиля Tank-500 при обгоне выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль КамАЗ с полуприцепом.

В результате ДТП погиб 47-летний пассажир Tank. Водитель и другой пассажир внедорожника пострадали. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

«Спасатели достали из внедорожника трех мужчин и передали медикам скорой медицинской помощи», — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Читайте также: два пешехода погибли под колесами легковушки и большегруза в Краснодарском крае. Смертельные аварии произошли в Тихорецком и Курганинском районах в минувшие выходные.

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