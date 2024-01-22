Два пешехода погибли под колесами легковушки и большегруза на Кубани

Смертельные аварии произошли в Тихорецком и Курганинском районах.

По предварительным данным, 20 января около 19:00 в районе 57 км трассы Гулькевичи — Чаплыгин — Михайловская в Курганинском районе 28-летний водитель Lexus сбил 51-летнего пешехода. Тот был на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. В результате аварии пешеход скончался на месте.

Второе ДТП произошло 21 января около 22:00 в районе 41 км трассы Р-217 «Кавказ» в Тихорецком районе. По предварительным данным, 45-летний водитель большегруза Scania сбил 57-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате аварии пешеход умер в больнице.

«Госавтоинспекция напоминает, что переходить проезжую часть дороги необходимо только по обозначенным пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора. При движении пешеходов в темное время суток в населенных пунктах рекомендуется наличие на верхней одежде световозвращающих элементов, а при движении вне населенных пунктов такие элементы должны быть в обязательном порядке», — сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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