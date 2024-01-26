КамАЗ протаранил легковушку на трассе в Краснодарском крае, погибла женщина

Смертельная авария произошла 26 января в 12:20 на 75 км автодороги Краснодар Кропоткин в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, водитель КамАЗа не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2107 при выезде со второстепенной дороги и врезался в него.

В результате ДТП от полученных травм погибла пассажирка «семерки». Водитель легковушки пострадал. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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