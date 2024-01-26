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КамАЗ протаранил легковушку на трассе в Краснодарском крае, погибла женщина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kamaz-protaranil-legkovushku-na-trasse-v-krasnodarskom-krae-est-pogibshaya
КамАЗ протаранил легковушку на трассе в Краснодарском крае, погибла женщина
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 26 января в 12:20 на 75 км автодороги Краснодар Кропоткин в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, водитель КамАЗа не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2107 при выезде со второстепенной дороги и врезался в него.

В результате ДТП от полученных травм погибла пассажирка «семерки». Водитель легковушки пострадал. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: пешеход погиб под колесами грузовика, перебегая дорогу в Темрюкском районе. Смертельная авария произошла 24 января около 21:05 на 148 км+100 м трассы «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк».

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