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«Какой выходной?! Работать!»: каждый четвертый житель Краснодара против отдыха 1 сентября

Общество
30.08.2022 09:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/kakoj-vyhodnoj-rabotat-kazhdyj-chetvertyj-zhitel-krasnodara-protiv-otdyha-1-sentyabrya
«Какой выходной?! Работать!»: каждый четвертый житель Краснодара против отдыха 1 сентября
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Госдуме предложили сделать День знаний выходным днем. Однако расслабляться, как посчитали горожане, должны не все.

Исходя из опроса, 34% респондентов считают, что День знаний должен быть выходным для всех, 33% — только для родителей школьников. Каждый четвертый высказался против еще одного нерабочего дня в году.

Сделать 1 сентября выходным для всех согласны в основном респонденты до 34 лет. Их доля составляет 48%. За то, чтобы в День знаний выходной был только у родителей школьников, чаще голосовали люди от 35 до 44 лет. Но чаще всего идею депутатов поддерживают горожане с детьми — таких среди опрошенных оказалось 43%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Ранее Telegram-канал «Кубань 24: важное» проводил собственный опрос на тему выходного в честь Дня знаний.

Как оказалось, среди 1 тыс. 163 проголосовавших 30% заявили о своем желании лишний раз отдохнуть: «Да, просто буду рад лишнему дню отдыха». Еще 39% тоже не против, ведь собирают ребенка в школу. Часть подписчиков — 14% высказались против, а 17% респондентов выказали свое безразличие.

Читайте также: в Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем.

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