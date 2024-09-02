Какие школы открылись в Краснодарском крае в День знаний — 2024?

В новом учебном году на Кубани за парты сели 790 тыс. школьников. И почти 9,5 тыс. из них — в совершенно новых школах, открытых к Дню знаний.

Какие школы и корпуса приняли своих первых в истории учеников, где они находятся, на сколько детей рассчитаны — обо всем подробнее.

Краснодар

В краевой столице ожидаемо к началу нового учебного года достроили больше всего школ. Развивающемуся и расстраивающемуся центру региона необходимы новые места для школьников.

Школа в пос. Знаменском

Адрес: ул. Светлая, 1 В.

В здании школы на 1100 мест, помимо 63 учебных кабинетов, зрительский зал, малый актовый зал, столовая, три спортивных зала, помещение для занятий гимнастикой и читальный зал. Предусмотрены цифровые лаборатории, издательский центр, изостудия, театральная студия и кабинет ПДД.

Школа на Байбакова

Адрес: ул. Байбакова, 15.

Школа на 1500 мест — филиал СОШ № 103. В здании есть актовый зал с комнатой для артистов, костюмерной, инвентарной, малый зал для собраний, большая столовая и школьный музей. Кроме того, там организовали современный библиотечно-информационный комплекс с читальным залом, издательским центром, медиатекой, терминалом для поиска книг и зоной чтения.

Школа на Батуринской

Адрес: мкр. Любимово, 9.

Школа на 1550 мест в районе улицы Батуринской — филиал СОШ № 102. Здание оснащено современным оборудованием, там один большой и три малых спортивных зала, два актовых зала, большая столовая и медицинский кабинет.

На территории школы расположены площадки для занятий различными видами спорта.

Школа на Константина Образцова

Адрес: ул. им. Константина Образцова, 6.

Новая школа в ФМР на 825 мест — филиал гимназии № 18. В здании 33 кабинета для обучающихся, медицинский блок, спортивный и актовый залы, большая библиотека и просторный пищеблок. Во дворе школы предусмотрена площадка для занятий спортом и физкультурой на свежем воздухе.

Школа на Генерала Брусилова

Адрес: ул. им. Генерала Брусилова, 22.

Школа на 1550 мест — филиал СОШ № 31. В здании два спортивных и два актовых зала, большая столовая. В школьном дворе предусмотрено спортивное ядро и площадки для детских подвижных игр.

Школа в поселке «Новая Елизаветка»

Адрес: ул. Федора Елисеева, 16.

Школа на 616 мест в станице Елизаветинской — филиал школы №75. Просторные классы, современное оборудование, по два спортзала и актовых зала. На территории обустроено большое спортивное ядро с игровыми площадками. Также в школе оборудовано несколько отдельных классов дополнительного образования, которые позволят развивать интересы и таланты детей.

Школа на Героя Яцкова

Адрес: ул. им. Героя Яцкова, 26.

Школа на 1550 мест — филиал СОШ № 104. Там 62 учебных класса, два актовых и спортивных зала, игровая зона для подвижных игр, кабинеты 3D моделирования и робототехники. Для занятий физкультурой предусмотрен целый спортивный кластер.

Горячий Ключ

Адрес: ул. Заводская, 37.

В курортном городе открылась новая школа в микрорайоне Развилка. Корпус на 425 мест находится на территории школы № 4.

Это современный образовательный комплекс площадью свыше 9 тыс. кв. метров, оснащенный качественным оборудованием. Там есть актовый зал, столовая с панорамным видом, спортивный и тренажерный залы, мобильная электронная библиотека, медиа-центр и другие пространства для обучения, спорта и творчества.

Абинск

Адрес: ул. Тищенко, 84.

Новый корпус на 400 мест располагается на территории школы № 4.

В новом здании — просторные классы, мощное спортивное ядро, актовый и спортивный залы. Дети будут обучаться в одну смену, благодаря чему будет активно развиваться дополнительное образование.

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