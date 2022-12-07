Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января

По поручению президента страны с нового года медицинские работники каждый месяц будут получать специальные надбавки. На эти цели в 2023 году предусмотрели 152,4 млрд рублей.

Так, врачи районных и центральных районных больниц будут получать надбавку в размере 18,5 тыс. рублей. Врачи первичного звена — 14,5 тыс. рублей, а врачи скорой помощи — 11,5 тыс. рублей.

Для среднего медицинского персонала районных и центральных районных больниц ежемесячная надбавка составит 8 тыс. рублей. Для среднего персонала ФАПов, поликлиник и амбулаторий — 6,5 тыс. рублей. Для медсестер и фельдшеров скорой помощи — 7 тыс. рублей. Для младшего персонала ЦРБ первичного звена — 4 тыс. рублей.

Фельдшеры скорой медицинской помощи, которые принимают вызовы, получат по 4,5 тыс. рублей ежемесячно.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что новыми выплатами будет охвачено 725 тыс. среднего медицинского персонала, 379 тыс. врачей и более 65 тыс. младшего медицинского персонала по всей стране, сообщает пресс-служба Правительства России.

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