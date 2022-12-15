Как выбрать живую елку — советы по выбору новогоднего дерева дали в Роспотребнадзоре

До Нового года остались считанные недели, поэтому в ведомстве решили напомнить россиянам главные правила выбора елки.

По данным Роспотребнадзора, чтобы правильно выбрать живую елку, которая не осыплется за неделю, надо обратить внимание на ствол — он должен быть толстым и без трещин. Дерево с тонким стволом не простоит долго. Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии, то такое дерево покупать не надо.

После этого надо обратить внимание на состояние хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева. Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю и слегка потрясите елку. Если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите в ладонях хвою. Вы должны ощутить сильный запах хвои.

При выборе искусственной елки надо ориентироваться на тот аргумент, что такое украшение должно прослужить не один год. Одно из главных качеств искусственной елки— ее долговечность. При выборе изделия следует слегка погнуть ее ветки и провести рукой против роста иголок. Если они остаются на ладонях, то какое изделие покупать не стоит. От искусственной елки не должно исходить никаких запахов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 15 декабря начнут работать елочные базары.