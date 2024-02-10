Как в отеле: на пляжах в Сочи введут стандарты «звездности»

Механизм введения стандартов звездности проработают по поручению главы курорта Алексея Копайгородского.

«Каждый пляж должен будет предоставить посетителям обязательный набор услуг в зависимости от категории. Так нашим жителям и гостям курорта будет проще выбрать для отдыха тот или иной участок береговой полосы в зависимости от своих предпочтений», — написал Алексей Копайгородский в Telegram.

Он добавил, что особое внимание к летнему сезону уделят организации досуга — пользователи пляжных территорий уже разрабатывают развлекательные и спортивные программы.

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