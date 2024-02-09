Бесплатный каток открыли в Морском порту Сочи

Открытие катка в Морском порту приурочили к 10-летию Зимних Олимпийских игр в Сочи.

Каток работает ежедневно с 12:00 до 19:00. Прокат коньков и катание бесплатны для всех.

«Сеанс длится полчаса, затем группы людей будут сменять друг друга. Каждые два часа на катке будет технический перерыв продолжительностью 15 минут, для обработки покрытия специальным раствором», — сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

Уточняется, что, в зависимости от количества посетителей, график работы могут скорректировать. Каток будет работать до 8 марта.

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