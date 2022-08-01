Как в Краснодарском крае отметили День Военно-морского флота

Видео канала «Кубань 24»

Самые масштабные мероприятия праздника, по традиции, прошли в городе-герое Новороссийске. Там собрались тысячи зрителей со всей страны.

С берега они наблюдали за морским парадом, во главе которого шла самая тихая в мире новейшая подлодка «Колпино». Следом выстроились другие корабли — мощь и сила не только Черноморского, но и Северного флота. Например, пограничное сторожевое судно «Усть-Лабинск», рядом «Петр Моргунов» и другие. После церемонии возложения цветов гостям показали шоу фонтанов.

Военные в Цемесской бухте продемонстрировали выполнение боевых задач: разминирование акватории, освобождение судна от захватчиков, высадку десанта и встречный бой. В завершении праздника в небе над Новороссийском прозвучал праздничный салют.

В Сочи день Военно-морского флота отметили парадом яхт и катеров. Суда колонной прошли вдоль берега города-курорта. В акции приняли участие десятки кораблей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в парке 30-летия Победы отпраздновали День ВМФ.