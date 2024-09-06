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Как в Краснодаре проходит второй этап строительства Западной трамвайной линии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kak-v-krasnodare-prohodit-vtoroj-etap-stroitelstva-zapadnoj-tramvajnoj-linii
Видео канала «Кубань 24»

В краевой столице проходит второй этап строительства Западной трамвайной линии. На ее первом участке строители уже установили 23 опоры контактной сети.

На втором участке специалисты проводят термитную сварку для бесшовного пути  дефектоскопию готовых стыков. После на третьем — демонтируют смотровые ямы и фундаменты бывших гаражей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре приступили ко второму этапу строительства Западной трамвайной линии. Специалисты устанавливают опоры контактной сети, а также сваривают стыки с использованием промежуточного литья.

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