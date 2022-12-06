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Как правильно мыть длинные волосы?

Зима — сезон, когда волосы особенно уязвимы. Шапки, статичное электричество, сухость воздуха в квартирах — все это наносит вред волосам. Они быстрее загрязняются и сильнее травмируются. Сберечь их здоровье и красоту поможет правильный уход.

Мытье волос только кажется простой задачей — намылил и ополоснул — но на самом деле все сложнее. Если вы хотите иметь гладкие, блестящие и здоровые локоны, мало просто подобрать подходящие средства для своих волос. Недостаточно знать, как часто их использовать, чтобы случайно не навредить своим волосам. Нужно еще и соблюдать правильную технологию мытья, о чем многие даже не догадываются. Какова же она?

1.

До нанесения шампуня важно тщательно промыть волосы теплой водой.

Помните — до нанесения шампуня волосы должны быть смочены полностью. Смачивать их нужно именно теплой водой — не холодной и не горячей. Теплая лучше, чем холодная, впитывается волосами, а значит лучше растворит шампунь и тщательнее удалит грязь. Горячая вода впитывается волосами еще активнее, но она закрывает поры на коже и мешает удалению отмерших частиц, что ухудшает результаты мытья.

Кроме того, теплая вода поможет после мытья волосам и коже головы лучше впитать масла из кондиционера.

Если у вас жесткая вода — уместно подумать об использовании смягчающего фильтра. Чем мягче вода, тем меньше требуется шампуня для качественного мытья, а значит от взаимодействия с химически активными веществами меньше травмируются волосы. Ваши волосы станут чище и мягче.

2.

Если ваши волосы падают ниже плеч, то их кончики нуждаются в повышенном уходе.

Чтобы они сохраняли силу и не секлись, стоит дополнительно увлажнить их кондиционером до нанесения шампуня.

Каплю кондиционера — размером с двухрублевую монету — нанесите на ладони и аккуратно вотрите в кончики волос. Только после этого беритесь за шампунь

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3.

Начните с корней волос, аккуратно промазывая их шампунем.

Если у вас прическа до плеч — хватит шампуня объемом в столовую ложку. Если ваши волосы длиннее — количество шампуня можно удвоить.

Разотрите шампунь между ладонями, и мягко вотрите его в корни волос, массируя, а не скребя, по направлению роста. Убедитесь, что хорошо намылили затылок.

Не трите волосы и избегайте тугих круговых движений, чтобы не повредить волосы у основания.

4.

Если у вас длинные волосы — не мойте их кончики шампунем.

Вам нужно больше шампуня у корней, потому что именно там скапливается большая часть выделяемых кожей жиров, от которых волосы и обретают «засаленный» вид. Кончики же волос — это их самая старая и сухая часть. Их важнее увлажнять, чем отмывать. Именно поэтому шампунем их можно обрабатывать по-минимуму.

5.

Промойте волосы теплой водой и отожмите лишнюю влагу.

Промывайте их несколько раз — пока на них точно не останется шампуня. Обязательно удалите лишнюю влагу, а потом — особенно если ваши волосы ниже плеч — нанесите на них кондиционер.

Автор:

Ирина Филатова

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