Как правильно мыть длинные волосы?

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Мытье волос только кажется простой задачей — намылил и ополоснул — но на самом деле все сложнее. Если вы хотите иметь гладкие, блестящие и здоровые локоны, мало просто подобрать подходящие средства для своих волос. Недостаточно знать, как часто их использовать, чтобы случайно не навредить своим волосам. Нужно еще и соблюдать правильную технологию мытья, о чем многие даже не догадываются. Какова же она?
1.
До нанесения шампуня важно тщательно промыть волосы теплой водой.
Помните — до нанесения шампуня волосы должны быть смочены полностью. Смачивать их нужно именно теплой водой — не холодной и не горячей. Теплая лучше, чем холодная, впитывается волосами, а значит лучше растворит шампунь и тщательнее удалит грязь. Горячая вода впитывается волосами еще активнее, но она закрывает поры на коже и мешает удалению отмерших частиц, что ухудшает результаты мытья.
Кроме того, теплая вода поможет после мытья волосам и коже головы лучше впитать масла из кондиционера.
Если у вас жесткая вода — уместно подумать об использовании смягчающего фильтра. Чем мягче вода, тем меньше требуется шампуня для качественного мытья, а значит от взаимодействия с химически активными веществами меньше травмируются волосы. Ваши волосы станут чище и мягче.
2.
Если ваши волосы падают ниже плеч, то их кончики нуждаются в повышенном уходе.
Чтобы они сохраняли силу и не секлись, стоит дополнительно увлажнить их кондиционером до нанесения шампуня.
Каплю кондиционера — размером с двухрублевую монету — нанесите на ладони и аккуратно вотрите в кончики волос. Только после этого беритесь за шампунь
3.
Начните с корней волос, аккуратно промазывая их шампунем.
Если у вас прическа до плеч — хватит шампуня объемом в столовую ложку. Если ваши волосы длиннее — количество шампуня можно удвоить.
Разотрите шампунь между ладонями, и мягко вотрите его в корни волос, массируя, а не скребя, по направлению роста. Убедитесь, что хорошо намылили затылок.
Не трите волосы и избегайте тугих круговых движений, чтобы не повредить волосы у основания.
4.
Если у вас длинные волосы — не мойте их кончики шампунем.
Вам нужно больше шампуня у корней, потому что именно там скапливается большая часть выделяемых кожей жиров, от которых волосы и обретают «засаленный» вид. Кончики же волос — это их самая старая и сухая часть. Их важнее увлажнять, чем отмывать. Именно поэтому шампунем их можно обрабатывать по-минимуму.
5.
Промойте волосы теплой водой и отожмите лишнюю влагу.
Промывайте их несколько раз — пока на них точно не останется шампуня. Обязательно удалите лишнюю влагу, а потом — особенно если ваши волосы ниже плеч — нанесите на них кондиционер.