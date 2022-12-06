Как правильно мыть длинные волосы?

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До нанесения шампуня важно тщательно промыть волосы теплой водой.

Помните — до нанесения шампуня волосы должны быть смочены полностью. Смачивать их нужно именно теплой водой — не холодной и не горячей. Теплая лучше, чем холодная, впитывается волосами, а значит лучше растворит шампунь и тщательнее удалит грязь. Горячая вода впитывается волосами еще активнее, но она закрывает поры на коже и мешает удалению отмерших частиц, что ухудшает результаты мытья.

Кроме того, теплая вода поможет после мытья волосам и коже головы лучше впитать масла из кондиционера.

Если у вас жесткая вода — уместно подумать об использовании смягчающего фильтра. Чем мягче вода, тем меньше требуется шампуня для качественного мытья, а значит от взаимодействия с химически активными веществами меньше травмируются волосы. Ваши волосы станут чище и мягче.