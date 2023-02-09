Как получить бесплатную путевку на ребенка в Краснодарскую бальнеолечебницу

В Краснодаре дети и подростки от 4 до 17 лет с медицинскими показаниями могут бесплатно пройти оздоровление с февраля по декабрь.

Получить путевку в бальнеолечебницу можно в городском управлении по вопросам семьи и детства.

«Кроме путевок в краснодарскую здравницу, около 2 тыс. горожан от 7 до 17 лет в марте и апреле смогут пройти курс лечения в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» города Анапы и санаторно-оздоровительном лагере «Фламинго» поселка Пересыпь Темрюкского района. Документы и способ подачи документов такие же», — рассказала начальник управления по вопросам семьи и детства Людмила Зайцева.

Для получения путевки необходимо предоставить копии паспорта родителя и свидетельства о рождении или паспорта ребенка. Также необходимо получить справку 070/У из поликлиники по месту жительства. Все копии нужно заверить в установленном порядке или предоставить с подлинником.

Документы принимают с понедельника по четверг с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 по адресу: улица Кузнечная, 4, 5 этаж, кабинет № 504. Также подать заявку на получение путевки можно в МФЦ.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8 (861) 277-30-88.

Если граждане не получили путевку ранее, они сохраняют очередь до момента ее получения.

Путевки в рамках госпрограммы «Дети Кубани» закупает краевое министерство труда и социального развития. Ожидается, что в 2023 году оздоровятся более 4,5 тыс. детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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