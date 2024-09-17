Как на Кубани собирают рис и подготавливают его к продаже по всей России

На Кубани идет уборка риса. Аграрии собрали уже порядка 145 тыс. т культуры.

Так как урожай нужно успеть убрать до холодов, на полях практически от рассвета до заката ежедневно трудятся более 400 комбайнеров. Среди них и Александр Дудка, в этой отрасли он уже более 15 лет.

«Все хорошо, но тяжело. В уборку всегда тяжело, потому что встаем рано, работаем допоздна», — рассказывает комбайнер Александр Дудка.

Самый популярный сорт риса на Кубани — «Рапан 2». Его преимущества в устойчивости к южному палящему солнцу. Также сажают «Аполлон», «Каурис», «Фрегат».

В этом году было особенно сложно выращивать и без того капризную культуру. Ведь весь период созревания — это около 120 дней — колосья должны находиться в воде, а из-за жары ее не хватало.

«Было +50 °С. Плюс — большое испарение, нехватка воды в водохранилище. С трудом ее хватило, чтобы рис сумел созреть», — уточняет главный агроном сельхозпредприятия Анатолий Костюк.

Чтобы вырастить белое зерно на одном гектаре земли, требуется порядка 30 тыс. куб. м воды, а таких гектаров на Кубани более 100 тыс. Однако аграрии справились с задачей и сейчас пожинают хороший урожай, который с каждым годом растет. Сбор в 2022-м составил 650 тыс. т зерна, а в 2023-м — уже 680 тыс. т. Текущий сезон тоже обещает внушительные показатели.

«Сейчас рисовое зерно в фазе полной спелости. На рисовом чеке — это порядка 5 га — рис косит специальная машина. Сорванные колосья будут лежать в течение 3-4 дней под солнцем и подсыхать, а затем сюда заедут комбайны, которые приступят к обмолоту культуры, когда зерна будут отделять от стеблей», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Виктория Зальцман.

Влажность скошенного риса составляет примерно 18%. Для уборки она должна понизиться до 12-13%, поэтому так необходима натуральная просушка на открытом воздухе. Затем сырец отправляется на первичную очистку, где удаляют крупный мусор.

Следующий этап — проверка. За нее отвечает Центр оценки качества зерна, где сырье изучают по более чем 20 показателям.

«Показатели качества включают в себя содержание сорной примеси, влажность, кислотность. А показатели безопасности включают в себя содержание токсичных элементов и ГМО», — объясняет заместитель заведующего испытательной лабораторией краснодарского филиала «Центра оценки качества зерна» Дмитрий Савченко.

Изученные пробы соответствуют всем необходимым стандартам и регламентам. Так что россияне смогут полакомиться качественным кубанским рисом.

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