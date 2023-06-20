Как копить деньги правильно: названы выгодные способы сохранения сбережений в 2023 году

При выборе вариантов для хранения накоплений нужно опираться на конкретные финансовые цели, а не просто оставлять сбережения на черный день.

В вопросе сохранения сбережений у каждого финансового инструмента есть свои преимущества и риски, поэтому стоит использовать всю палитру вариантов, чтобы минимизировать возможные негативные исходы, сказал руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов.

По словам эксперта, самыми популярными средствами хранения сбережений остаются наличные и банковские вклады. Основной недостаток этих вариантов — риск снижения фактической стоимости денежных средств из-за инфляции. Кроме того, такие сбережения всегда под рукой, поэтому остается соблазн воспользоваться деньгами в любое время.

«Эти инструменты отлично подойдут для текущих расходов, а также при осуществлении крупных покупок — бытовая техника, автомобиль. Если же в ближайшие месяцы крупных покупок не планируется, то деньги разумно распределить между несколькими инструментами, позволяющими получать доход с вложений. Это поможет защититься от инфляции и приумножить накопления, а также минимизировать риск потратить излишки на импульсивные покупки», — рекомендовал Гилязов.

К примеру, часть денег можно положить на вклад или накопительный счет под проценты. Оба инструмента достаточно ликвидны, поэтому удобно разместить в них свою подушку безопасности, отметил специалист. Он добавил, что государство обеспечивает страхование вкладов в размере до 1,4 млн рублей.

Также, по мнению эксперта, помощь в накоплении сбережений окажут пенсионные программы и накопительное страхование жизни. Такие решения помогут накопить на важные цели: благосостояние после завершения карьеры, первоначальный взнос для покупки недвижимости или оплата образования ребенка, сообщает RT.

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