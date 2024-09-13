Как казаки отряда спецназначения «Кубань» ведут разведку позиций врага на СВО

Бойцы казачьего добровольческого отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-11) ловко управляют БПЛА. За тем, как они делают это в зоне боевых действий, наблюдает военный корреспондент «Кубань 24» Евгений Кардаильский.

Командир группы разведки с позывным «Дюшик» служит в БАРС-11 почти два года, руководит самыми смелыми казаками, которые первыми вступают в бой с противником.

«Основные наши задачи — работа с проникающими группами, разведываем новые точки, позиции, чтобы занять их. Серую зону сейчас контролируют БПЛА, туда тяжелее заходить», — говорит Дюшик.

Он всегда там, где его бойцы, а находятся они в разных местах, поэтому для их проверки Дюшику приходится обойти не одну позицию.

Командир расспрашивает бойцов о боевой обстановке, как себя чувствуют солдаты, пострадавшие при атаке дрона-камикадзе. С БПЛА противника российские бойцы встречаются часто и разговор всегда короткий.

«Это один из камикадзе, который в течение дежурства посадил расчет РЭБа. Били все из автоматов. Задержали, когда он завис. Расстреливали, попали в винт. Он упал, уже больше недели лежит — не взорвался», — объясняет боец группы разведки, позывной «Том».

После инструктажа и обмена новостями командир отправляется на следующую точку, поручает новые задачи, а потом — снова в путь.

«Я уже не раз говорил, что все время приходится куда-то ходить. Когда ходишь с разведкой, ходить приходится в такие, скажем так, не сильно заметные места. Да и снимать их не разрешают, потому что все точки разведки — секретные», — сообщает военный корреспондент «Кубань 24» Евгений Кардаильский.

Не только дроны представляют опасность для бойцов — много ранений они получают и от кассетных мин. Заметив их, солдаты тут же предупреждают остальных.

«Приказ никогда не оспаривается. Но у нас ребята собраны такие, как говорит командир, добровольцы из добровольцев. То есть мы их к себе не зазываем, не агитируем. К нам люди сами хотят идти. И когда ребятам задача поступает, они рвутся, кто первый отработает, чтобы не сидеть дома, принести какую-то пользу, нанести урон противнику или, как они говорят, нашкодить», — делится командир группы разведки, позывной «Дюшик».

В БАРС-11 на передовой бывают все, невзирая на должность. При выходе с позиций на ноль — так называют место, откуда может забрать техника — встретил начальник штаба отряда с позывным «Иваныч». Он всю жизнь отдал службе Родине, и его опыт и совет стоят дорого.

«Все командование бывает на боевых позициях. Мы сменяем друг друга. Вначале командир отряда, начальник штаба отряда, заместитель командира отряда боевой подготовки — все регулярно тут бываем. Один выходит, другой заходит. Так на всех позициях. Это и контроль, и помощь, и совет где-то, и побыть, просто поговорить, посидеть и чаю попить», — делится начальник штаба отряда, позывной «Иваныч».

Все бойцы группы разведки представлены к госнаградам, большинство из мужчин — служат уже не первый контракт и имеют серьезный опыт. И мало кто из них без ранений.

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