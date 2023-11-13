Кафе в Армавире оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку полицейскому

Представитель одной из точек общественного питания города предлагал сотруднику полиции взятку в размере 30 тыс. рублей, чтобы он не привлекал предприятие к административной ответственно за выявленное нарушение.

Полицейский отказался брать взятку от сотрудника кафе, а о предложении сообщил коллегам. На предприятие общественного питания завели еще одно административное дело за незаконное вознаграждение от имени юрлица.

Суд назначил кафе штраф в размере 500 тыс. рублей. Уголовное дело о даче взятки сейчас находится в производстве у следователей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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