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Пьяный водитель пытался дать взятку инспектору и обмануть алкотестер в Абинске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-voditel-pytalsya-dat-vzyatku-inspektoru-i-obmanut-alkotester-v-abinske
Фото t.me/gibdd123region

Сотрудники ДПС заметили автомобиль «ВАЗ-21102», водитель которого совершал несоответствующие дорожной обстановке маневры.

Остановив машину, инспекторы заметили, что у водителя были характерные признаки опьянения. Чтобы избежать наказания, 56-летний местный житель предложил полицейскому 5 тыс. рублей в качестве взятки и пояснил, что больше у него с собой нет.

Инспектор от взятки отказался, мужчина согласился пройти медосвидетельствование, но несколько раз попытался обмануть алкотестер — дул мимо трубки или не выдыхал в прибор до конца.

В отношении водителя составили административный протокол за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования. По факту попытки дачи взятки инспекторы подали соответствующее уведомление, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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