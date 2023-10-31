Пьяный водитель пытался дать взятку инспектору и обмануть алкотестер в Абинске

Сотрудники ДПС заметили автомобиль «ВАЗ-21102», водитель которого совершал несоответствующие дорожной обстановке маневры.

Остановив машину, инспекторы заметили, что у водителя были характерные признаки опьянения. Чтобы избежать наказания, 56-летний местный житель предложил полицейскому 5 тыс. рублей в качестве взятки и пояснил, что больше у него с собой нет.

Инспектор от взятки отказался, мужчина согласился пройти медосвидетельствование, но несколько раз попытался обмануть алкотестер — дул мимо трубки или не выдыхал в прибор до конца.

В отношении водителя составили административный протокол за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования. По факту попытки дачи взятки инспекторы подали соответствующее уведомление, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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