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Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию и составить конкуренцию Пригожину

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kadyrov-zayavil-o-planah-sozdat-chastnuyu-voennuyu-kompaniyu-i-sostavit-konkurentsiyu-prigozhinu
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию и составить конкуренцию Пригожину
Фото t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 февраля в соцсетях восхитился успехами ЧВК «Вагнер» в зоне СВО.

Он отметил, что штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы.

«Уже сейчас можно уверенно говорить, что «Вагнер» железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы», — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни заявил о том, что всерьез планирует по завершении работы на госслужбе создать свою частную военную компанию и составить конкуренцию руководителю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

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