Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию и составить конкуренцию Пригожину
Политика
19.02.2023 15:47
Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 февраля в соцсетях восхитился успехами ЧВК «Вагнер» в зоне СВО.
Он отметил, что штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы.
«Уже сейчас можно уверенно говорить, что «Вагнер» железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы», — написал Кадыров в Telegram.
Глава Чечни заявил о том, что всерьез планирует по завершении работы на госслужбе создать свою частную военную компанию и составить конкуренцию руководителю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.
Читайте также: российские власти рассматривают вопрос поддержки детей бойцов ЧВК.
Популярные новости
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
- В Краснодаре зритель сделал предложение возлюбленной после спектакля в драмтеатре
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75