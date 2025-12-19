Кадровый эксперт Варакин объяснил, должны ли работникам давать 13-ю зарплату

В конце года сотрудники многих организаций ждут ежегодную премию, которую также называют 13-й зарплатой. При этом эта выплата и ее размер законодательно не закреплены. Дадут 13-ю зарплату или не дадут?

На этот вопрос ответил кадровый эксперт, владелец кадрового агентства Илья Варакин. Он напомнил, что каждая компания сама определяет правило выдачи 13-й зарплаты в своих внутренних локальных нормативных актах.

«У большинства компаний, конечно, такой практики нет. Они стоят на классических основах, что должен быть только ежемесячный размер оплаты труда», — сказал Варакин.

Также он отметил, что даже если компания выплачивает своим сотрудникам 13-ю зарплату, то чаще всего размер премии или процентовка в локальных нормативных актах не прописывается.

«Премия может закладываться в локальные нормативные акты и, соответственно, с этим исчисляться. Может не закладываться и платиться просто сверху обычной ежемесячной выплаты, так как большинство компаний испытывают сейчас сложности, то, естественно, в актах прописывается самый базовый минимум», — сказал эксперт.

Он пояснил, что классические расчеты производят на основании ежемесячных принятых норм. Но эти нормы каждая компания имеет право менять в зависимости от экономической ситуации, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: россияне смогут получить декабрьскую зарплату раньше обычного.

Подпишись, здесь всегда интересно.