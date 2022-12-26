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Кадровые перестановки: где есть шанс найти новую работу в 2023 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kadrovye-perestanovki-gde-est-shans-najti-novuyu-rabotu-v-2023-godu
Кадровые перестановки: где есть шанс найти новую работу в 2023 году
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Какие компании в России скоро будут нанимать новых сотрудников в наступающем году, рассказала рекрутер Татьяна Долякова.

По словам эксперта, у многих компаний в декабре уже готов окончательный бюджет на следующий год. Организации заранее вкладывают в него число работников для найма, а также количество сотрудников, которых могут уволить.

Согласно прогнозу рекрутера, в 2023 году спрос на специалистов вырастет в государственных корпорациях и учреждениях. По ее словам, такие компании уже сейчас закладывают расширение штата и возможное повышение зарплат.

Долякова отметила, что для соискателей на места руководителей среднего или высшего звена необходимы высшее образование и обязательный опыт работы. При этом для специалистов начального уровня, молодых работников и массового персонала может быть достаточно только опыта и желания работать.

«То есть получить должность будет достаточно легко, а для выстраивания карьеры уже нужно высшее образование», — рассказала Татьяна Долякова в интервью радио Sputnik.

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