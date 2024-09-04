Качеля раздора: что известно о конфликте на детской площадке в Краснодаре

В одном из краснодарских дворов пенсионерка прогоняла детей с площадки для дошкольников.

Кадры с неравнодушной пенсионеркой появились в соцсетях. Сначала пожилая женщина прогоняла нежеланных посетителей детской площадки словам, но, когда аргументы закончились, напала на снимавшую с поэтиленовым пакетом.

Соседи уверены, что пожилая женщина Людмила адекватная, неконфликтная пенсионерка. Она просто пыталась объяснить, что площадка предназначена для детей младшего возраста.

«Подростки были на детской площадке. Бабушка сделала им замечание. Дети не хотели уходить и начали снимать ее на телефон. Она не выдержала и замахнулась на них пакетом», — рассказывает жительница дома на улице 1-го Мая Маргарита Черноиванова.

«Детская площадка, на которой и произошел инцидент, рассчитана на малышей. Жильцы дома даже специально оградили ее забором, а турники и качели для детей подросткового возраста находятся буквально в 100 метрах от этого места», — сообщает корреспондент Виктория Саввина.

По словам местных жителей, старших все равно тянет проводить время именно на площадке для дошколят. Из-за этого — многочисленные повреждения качелей.

«Машинку ремонтируем каждый год, разбивают ее в щепки», — сетует жительница дома на улице 1-го Мая Зинаида Орлова.

Герои видео отказались говорить с журналистами.

По ГОСТам детские площадки должны быть разграничены по возрастным группам. Если же подобной градации нет, то пользоваться пространствами для игр могут дети с 3 до 12 лет. Прогнать непрошенных гостей с них не получится, даже если территория обнесена забором.

«Если детская площадка находится на муниципальной земле, то никто не имеет права ограничивать там нахождение детей. Даже если какой-то ребенок попадет на указанную детскую площадку, выгонять его никто не имеет права», — отмечает адвокат Тейфук Гафаров.

Указать на предназначение площадки можно, но поведение пенсионерки на видеозаписи этим не ограничилось. Психологи уверены, что такая реакция вызвана банальной беспомощностью.

Читайте также: приезжие рассказали, почему избили аниматоров в Анапе. Нападение произошло в ночь на 3 сентября возле кафе «Клим» на Пионерском проспекте в городе-курорте.