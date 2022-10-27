Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи

Фото пресс-службы администрации Сочи

Проработать вопрос транспортного сообщения между горными курортами Сочи, Лаго-Наки в Адыгее и Архызом в Карачаево-Черкесии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою, Минэкономразвития, Минтрансу и другим заинтересованным ведомствам.

Чернышенко отметил, что соединение прямой дорогой горных курортов Сочи со строящимся курортом «Лаго-Наки» будет способствовать развитию туризма на Юге России.

«В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создаются два новых горнолыжных курорта. Всесезонный горный эко-курорт «Лаго-Наки» в Республике Адыгея и круглогодичный горный и бальнеологический курорт «Долина Васта» в Краснодарском крае в продолжение развития курорта «Роза Хутор». Соединение курортов горного кластера Сочи с будущим курортом «Лаго-Наки» прямой автотранспортной артерией создаст возможности для ускоренного развития туризма на юге России, в частности, в Республике Адыгея», — сказал Чернышенко.

Он сообщил, что будет прорабатываться проект строительства железнодорожной ветки между горными курортами Сочи и «Архызом» в Карачаево-Черкесии. По словам Чернышенко, это благотворно отразится на социально-экономической ситуации в субъектах. Там появятся новые рабочие места и будет развиваться малый и средний бизнес.

«Для российских туристов из всех 89 субъектов, включая новые территории, появятся новые возможности для отдыха», — подчеркнул вице-премьер.

Дорожную карту представят в Правительство РФ в декабре, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вопрос о строительстве автодороги между Архызом, Красной Поляной и Лаго-Наки обсудили 6 сентября на заседании президиума госсовета по вопросам развития туризма. Владимир Путин отметил, что этот вопрос требует согласования с министерством внутренних дел и федеральной службы безопасности.