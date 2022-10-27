Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Проработать вопрос транспортного сообщения между горными курортами Сочи, Лаго-Наки в Адыгее и Архызом в Карачаево-Черкесии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою, Минэкономразвития, Минтрансу и другим заинтересованным ведомствам.
Чернышенко отметил, что соединение прямой дорогой горных курортов Сочи со строящимся курортом «Лаго-Наки» будет способствовать развитию туризма на Юге России.
«В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создаются два новых горнолыжных курорта. Всесезонный горный эко-курорт «Лаго-Наки» в Республике Адыгея и круглогодичный горный и бальнеологический курорт «Долина Васта» в Краснодарском крае в продолжение развития курорта «Роза Хутор». Соединение курортов горного кластера Сочи с будущим курортом «Лаго-Наки» прямой автотранспортной артерией создаст возможности для ускоренного развития туризма на юге России, в частности, в Республике Адыгея», — сказал Чернышенко.
Он сообщил, что будет прорабатываться проект строительства железнодорожной ветки между горными курортами Сочи и «Архызом» в Карачаево-Черкесии. По словам Чернышенко, это благотворно отразится на социально-экономической ситуации в субъектах. Там появятся новые рабочие места и будет развиваться малый и средний бизнес.
«Для российских туристов из всех 89 субъектов, включая новые территории, появятся новые возможности для отдыха», — подчеркнул вице-премьер.
Дорожную карту представят в Правительство РФ в декабре, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вопрос о строительстве автодороги между Архызом, Красной Поляной и Лаго-Наки обсудили 6 сентября на заседании президиума госсовета по вопросам развития туризма. Владимир Путин отметил, что этот вопрос требует согласования с министерством внутренних дел и федеральной службы безопасности.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Новороссийске после двухлетнего перерыва пройдет фестиваль «Хамса»
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России