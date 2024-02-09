Кабмин одобрил поправки о введении налогового вычета для долгосрочных сбережений

Члены Правительства России одобрили проект поправок ко второму чтению законопроекта по НДФЛ, сообщили в Минфине РФ.

Согласно нему, жители России смогут получать единый налоговый вычет на долгосрочные сбережения в пределах 400 тыс. рублей в год.

Кроме того, поправки предлагают негосударственные пенсионные фонды предоставлять данные о заключенных договорах на долгосрочные сбережения. Это необходимо для контроля за предоставлением налоговых вычетов, сообщает телеканал «360».

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