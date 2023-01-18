Кабмин не поддержал проект об установлении 31 декабря выходным днем
Правительство РФ не поддержало законопроект, который предлагает установить 31 декабря выходным. Соответствующий отзыв размещен 18 января в думской электронной базе.
Законопроект предлагает внести в статью 112 Трудового кодекса РФ изменение, которое предусматривает установление 31 декабря нерабочим праздничным днем и 6 января — последним днем новогодних каникул. Законотворцы не согласились с таким предложением.
«Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным», — говорится в документе.
В отзыве правительства уточняется, что 31 декабря был выходным днем в 2022 году, и в 2023-м — тоже будет.
«Правительство РФ в каждом конкретном случае с учетом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря», — отмечается в отзыве.
Читайте также: 91% жителей Краснодара поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем.
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Самая короткая линия — прямая: размышления о разговоре Кондратьева с земляками
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
- Сохранить кинотеатр: капремонт «Болгарии» в Краснодаре оценивается в 130 млн рублей
- СМИ: ФК «Сочи» заинтересован в трансфере Дениса Черышева