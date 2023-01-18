Кабмин не поддержал проект об установлении 31 декабря выходным днем

Правительство РФ не поддержало законопроект, который предлагает установить 31 декабря выходным. Соответствующий отзыв размещен 18 января в думской электронной базе.

Законопроект предлагает внести в статью 112 Трудового кодекса РФ изменение, которое предусматривает установление 31 декабря нерабочим праздничным днем и 6 января — последним днем новогодних каникул. Законотворцы не согласились с таким предложением.

«Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным», — говорится в документе.

В отзыве правительства уточняется, что 31 декабря был выходным днем в 2022 году, и в 2023-м — тоже будет.

«Правительство РФ в каждом конкретном случае с учетом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря», — отмечается в отзыве.

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