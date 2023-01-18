Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кабмин не поддержал проект об установлении 31 декабря выходным днем

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kabmin-ne-podderzhal-proekt-ob-ustanovlenii-31-dekabrya-vyhodnym-dnem
Кабмин не поддержал проект об установлении 31 декабря выходным днем
Фото unsplash.com

Правительство РФ не поддержало законопроект, который предлагает установить 31 декабря выходным. Соответствующий отзыв размещен 18 января в думской электронной базе.

Законопроект предлагает внести в статью 112 Трудового кодекса РФ изменение, которое предусматривает установление 31 декабря нерабочим праздничным днем и 6 января — последним днем новогодних каникул. Законотворцы не согласились с таким предложением.

«Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным», — говорится в документе.

В отзыве правительства уточняется, что 31 декабря был выходным днем в 2022 году, и в 2023-м — тоже будет.

«Правительство РФ в каждом конкретном случае с учетом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря», — отмечается в отзыве.

Читайте также: 91% жителей Краснодара поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов продлил контракт и остался в зоне СВО
Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов продлил контракт и остался в зоне СВО
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Движение поездов в аэропорт Анапы могут запустить уже в 2023 году
Движение поездов в аэропорт Анапы могут запустить уже в 2023 году
Кинотеатру «Аврора» в Краснодаре планируют вернуть исторический облик
Кинотеатру «Аврора» в Краснодаре планируют вернуть исторический облик
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Самая короткая линия — прямая: размышления о разговоре Кондратьева с земляками
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
  5. Сохранить кинотеатр: капремонт «Болгарии» в Краснодаре оценивается в 130 млн рублей
  6. СМИ: ФК «Сочи» заинтересован в трансфере Дениса Черышева
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях