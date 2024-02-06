Кабинки с пассажирами столкнулись на канатной дороге в «Красной Поляне»

Инцидент произошел днем 6 февраля на канатной дороге горнолыжного курорта «Красная Поляна».

О том, что на канатной дороге на высоте 960 м столкнулись несколько кабинок с пассажирами внутри, сообщили в соцсетях очевидцы.

«В виду обильных осадков, продолжающих на Красной поляне второй день, на одной из приводных станций канатных дорог произошло проскальзывание нескольких гондол на конвейере. Пострадавших нет. Специалистами курорта технической неисправности не зафиксировано. Канатная дорога приостановила работу на 10 минут, на данный момент работает в штатном режиме», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе курорта Красная Поляна».

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