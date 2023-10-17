К зиме 485 тысяч новых цветов появится на городских клумбах Сочи

Смена цветочного оформления с весенне-летнего на зимнее стартовала в городе-курорте. В планах завершить ее к концу ноября. На клумбах посадят менее теплолюбивые цветы.

Из-за мягкой осени часть летних растений еще цветут, поэтому специалисты приступят к работам только после завершения этого периода. В планах обновить свыше 320 участков во всех районах Сочи.

Специалисты высадят 355 тыс. сезонных цветов, а также свыше 130 тыс. луковичных растений. Для зимнего оформления посадят разные виды и сорта виолы, брассики, а также цикламен, маргаритка, примула и незабудка. Сегодня они украсили клумбу на Площади Искусств.

«Оформление подбирается всегда с учетом местоположения. Специалисты выбирают растения таким образом, чтобы цветник радовал жителей и гостей Сочи вплоть до весны. К этому времени — в апреле — на клумбах расцветут высаженные сейчас тюльпаны», — отметил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

Он добавил, что в 2023 году для цветочного оформления выбрали 30 сортов тюльпанов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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