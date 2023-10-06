Кактус «Царица ночи» зацвел на несколько часов в нацпарке Сочи

Эпифиллум остролистный зацвел в научном отделе Сочинского национального парка.

Кактус необычен тем, что цветет всего пару часов и исключительно ночью — поэтому его и называют царицей, принцессой или королевой ночи. Латинское же его название переводится как «поверх листа» — его цветки распускаются как бы из листьев. Видовое название характеризует строение — у него одни из самых узких заостренных лепестков.

У трехметрового кактуса есть деревянистые полые круглые стебли диаметром до 2 см и боковые зеленые побеги, которые достигают 70 см в длину и 9 см в ширину. Именно на этих побегах образовываются бутоны.

Такой кактус растет без колючек и глохидий, выживает на почве или селиться на стволах других растений — тогда его побеги свисают вниз.

У кактуса, выращенного в нацпарке Сочи, общая длина цветков превышает 30 см, лепестков — 10 см. Полностью распустившийся цветок в диаметре достигал 20 см. Белый цвет и нежный аромат цветков привлекал ночных насекомых, которые опыляли цветущий кактус, сообщает пресс-служба национального парка Сочи.

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